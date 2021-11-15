Son dakika haberi! Jandarma baskınında adeta her yerden kaçak içki fışkırdı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da üretim yapıldığı belirlenen eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde M.Ş., T.K., S.Y. ve M.G. isimli şahısların, ikametlerinde sahte alkol ürettikleri ve ticaretini yaptıkları yönünde istihbar aldı. İhbar üzerine 4 adreste yapılan arama sonucunda; bin 106 litre sahte şarap, 30 litre etil alkol, 114 litre sahte rakı, 64 litre viski, 9 kilogram anason bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği, 37 adet bronz sikke, 4 adet bronz yüzük, 1 adet bronz ok ucu, 1 adet bronz obje, 1 adet detektör başlığı ile alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Meydana gelen olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR