Son dakika haberi: Jandarma ekibi devriyede, kayıp engelli çocuğu buldu - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri devriye görevi yaparken arazide kayıp olan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu bularak ailesine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yurtbaşı Beldesi çevresinde devriye görevine çıktı. Ekipler devriye görevi sırasında arazide bir çocuğu fark ederek yanına gitti. Çocuğun zihinsel engelli olduğunu fark eden ekipler, ailesini bulmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada çocuğun kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Muhammet Raşit Doğan olduğu belirlendi. Gerekli sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, kent merkezinde ikamet eden ailesine ulaştırıldı.

Aile, çocuklarını bulup kendilerine getiren jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ