Son dakika haberi! Jandarmadan kent genelinde kapsamlı operasyon - Son Dakika

Batman'da İl Jandarma Komutanlığınce kent genelinde bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak telefon, sigara ve tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kent genelindeki operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Operasyonlar kapsamında bir adreste yapılan aramada 840 uyuşturucu hap ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 780 paket bandrolsüz kaçak sigaraya el konulduğu bildirildi.

Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığınca bir araçta yapılan aramada 100 farklı modelde faturasız ve kayıtsız cep telefonu tespit edildiği aktarılan açıklamada, Kozluk ilçesinde ise ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 23 eski eser ele geçirildiği, olayla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı, söz konusu eserlerin Batman Müze Müdürlüğüne teslim aktarıldı.