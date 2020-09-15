Son dakika haberi... KAEÜ laboratuvarı bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın, farklı alanlarda yaptığı çalışmalarla bölgesel kalkınmaya katkı sağladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın (AHİLAB), Toprak Analizi, Kültür-Tabiat Varlıkları Belgeleme ve Analizi, Kromotografik ve Spektroskopik Analiz ve Ölçüm alanlarında hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AHİLAB Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Çınarlı, laboratuvarın alt yapısını kullanan üniversite içinden ve başka üniversitelerden akademisyen sayılarının da

her geçen yıl arttığını kaydetti.

Bölgeye hizmet

etmek için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Çınarlı, "Yetkili Toprak Analizi açısından ilimizin tek faal çalışan laboratuvar olarak bölge çiftçisine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

AHİLAB bünyesinde faaliyet gösteren Kültür-Tabiat Varlıkları Belgeleme ve Analiz Laboratuvar Sorumlusu Araştırma Görevlisi Ömer Uzunel ise laboratuvar bünyesinde yürütülen çalışmalarda özellikle arkeolojik alanlarda ve restorasyon çalışmalarındaki belgeleme çalışmalarına katkı sağlandığını belirtti.