Son dakika haberi... Kahramankazan'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Gaziler Günü ve Atatürk'e Gazi Ünvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen bir törenle kutlandı.

Milli Egemenlik parkında düzenlenen törene Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Mustafa Sadettin Karakan, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gaziler adına Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel ve Hava Savunma Teğmen Sefa Aykaç günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Törende öğrenciler de şiirler okudu.

Törenin ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir süre sohbet etti.