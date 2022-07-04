Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesi Adana-Tarsus istikameti D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Tarsus'a seyir halinde olan Temel Teke'nin (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kavşaktaki kaldırımlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. - MERSİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika