Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

04.07.2022 09:00
Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Tekeliören Mahallesi Adana-Tarsus istikameti D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Tarsus'a seyir halinde olan Temel Teke'nin (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kavşaktaki kaldırımlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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