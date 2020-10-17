Karacasu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

Karacasu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı

17.10.2020 12:16
Karacasu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezindeki kalabalık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezindeki kalabalık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Karacasu İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Soley başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantının ardından kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sigara içmenin, doğru şekilde maske takmayı engellemesinden dolayı pazar yerleri, ana cadde ve meydanlarda ve kalabalık alanlarda yürürken sigara içilmesinin yasaklanmasına, özel araçlarda sürücü dışında da şahıs bulunması durumunda maske takılmasına ve özel araçlara koltuk kapasitesi dışında yolcu alınmamasına karar verilmiştir." denildi.

Karacasu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı
Karacasu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karacasu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

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