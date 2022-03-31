Son dakika haberi! Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımları - Son Dakika

AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımlarını yaptıkları açıklamayla duyurdu.

Milletvekilleri Şeker ve Eser, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Ermenek ilçesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası ile merkeze bağlı Akçaşehir beldesine Aile Sağlığı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacağını belirtti.

Akçaşehir beldesine iki hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonu hizmet binaları yapım işinin 2022 yatırım programına alındığını ifade eden Milletvekilleri Şeker ve Eser, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 metrekare kapalı alanlı olarak yapılacak hizmet binaları için proje çalışması İl Sağlık Müdürlüğümüzce başlatılmıştır. Ayrıca 2021 yatırım programına alınan Ermenek Merkez Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılması planlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası için 2022 yılı ödenek temini yapılmış olup, ihale sürecinin başlatılması ile ilgili yetki İl Sağlık Müdürlüğümüze Sağlık Bakanlığınca devredilmiş olup, ihale süreci başlatılmıştır. Yatırımın en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır."