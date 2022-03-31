Son dakika haberi! Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımları - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımları

31.03.2022 11:03
Son dakika haberi! Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımları

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımlarını yaptıkları açıklamayla duyurdu.

AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımlarını yaptıkları açıklamayla duyurdu.

Milletvekilleri Şeker ve Eser, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Ermenek ilçesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası ile merkeze bağlı Akçaşehir beldesine Aile Sağlığı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacağını belirtti.

Akçaşehir beldesine iki hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonu hizmet binaları yapım işinin 2022 yatırım programına alındığını ifade eden Milletvekilleri Şeker ve Eser, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 metrekare kapalı alanlı olarak yapılacak hizmet binaları için proje çalışması İl Sağlık Müdürlüğümüzce başlatılmıştır. Ayrıca 2021 yatırım programına alınan Ermenek Merkez Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılması planlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası için 2022 yılı ödenek temini yapılmış olup, ihale sürecinin başlatılması ile ilgili yetki İl Sağlık Müdürlüğümüze Sağlık Bakanlığınca devredilmiş olup, ihale süreci başlatılmıştır. Yatırımın en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır."

YORUMLAR
500
Mardin'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri Mardin'de güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri Karaman'da ramazan ayı öncesi denetim yapıldı Karaman'da ramazan ayı öncesi denetim yapıldı

Selman Oğuzhan Eser, Recep Şeker, 112 Acil, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımları - Son Dakika


Son Dakika
11:52 ROKETSAN 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip yeni seyir füzesi Çakır'ı geliştirdi!
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği çiftçi Sevilay'ın ideali veteriner hekim olmak
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
11:26 Tuğba Ekinci yaz sezonunu açtı! Bikinili pozu sosyal medyayı salladı
11:22 Aldatıldığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, soyadını sildi!
11:15 31 Mart 2022 Perşembe gününe düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:03:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Karaman'a yapılacak yeni sağlık yatırımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement