Son dakika haberi! Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren ve tahliye edilen genç kız gazetecilere konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren ve tahliye edilen genç kız gazetecilere konuştu Açıklaması

06.07.2022 15:49
Son dakika haberi! Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren ve tahliye edilen genç kız gazetecilere konuştu Açıklaması

Son dakika haberler... Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi Azra E, hukuk öğrenimi görerek kendisi gibi mağdur gençlerin hayatlarına dokunmak istediğini belirtti.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi Azra E, hukuk öğrenimi görerek kendisi gibi mağdur gençlerin hayatlarına dokunmak istediğini belirtti.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada tahliye edilen Azra E, avukatı Sinan Erdağı ile bir araya geldi.

Azra E, gazetecilere, 3 yıldır fiziki takip ve tacize maruz kaldığını öne sürdü.

Benzer olaylarla karşı karşıya kalan gençlerden kendisi gibi davranmamalarını isteyen Azra E. şöyle konuştu:

"Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın. Benim başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin. Okulda olmam gerekirken cezaevine düştüm. Her insanın başına bu tarz olay gelebilir. Kendinizi savunun, ailenizle yaşadığınız olayları paylaşın. Bu durum beni olumsuz etkiledi. Cezaevinde psikolojim bozuldu. Dışarıdan okumaya mecbur kaldım. Bu olay beni çok etkiledi. Ben lise öğrencisiyim, hukuk fakültesi okumak istiyorum. Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk fakültesi okuyarak benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum."

Olay

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubat'ta tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. hakkında hazırlanan iddianamede, "Tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenmiş, sanık dün görülen duruşmada tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren ve tahliye edilen genç kız gazetecilere konuştu Açıklaması - Son Dakika

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