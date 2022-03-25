Son dakika haberi! Kars'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Adana'ya getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kars'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Adana'ya getirildi

25.03.2022 19:19
Son dakika haberi! Kars'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Adana'ya getirildi

Son dakika gündem haberi... Kars'ta ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla getirildiği Adana'da tedavi altına alındı.

Kars'ta ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konulan 5 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla getirildiği Adana'da tedavi altına alındı.

Kars'ta yaşayan Asya Daştan'a kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.

Daştan'ın rahatsızlığının ilerleyip karaciğer nakli gerekmesi halinde bu naklin yapılabileceği bir merkezde olması gerektiği için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Daştan, yapılan girişimler sonucu yanında annesi Hayriye Daştan ile ambulans uçakla Adana Havalimanı'na getirilerek, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, hastayı aniden gelişen karaciğer yetmezliği tanısıyla uçak ambulans vasıtasıyla hastanelerine kabul ettiklerini belirtti.

Bu tür hastalarda, karaciğer nakli ihtiyacı ortaya çıkması durumunda nakil olabileceği bir merkeze yönlendirilmiş olmasının önemli olduğunu ifade eden Çetinkünar, şunları kaydetti:

"Hastamız tedavi altına alındı. Belli süreçlerden geçecek, tetkikleri, tahlilleri yapılacak. Gerekirse plazma değişimi dediğimiz kan değişimi dediğimiz tedaviler uygulanacak. Bu tedaviler neticesinde de karaciğer nakli ihtiyacı doğarsa hastanemiz 3-4 yıldır karaciğer nakli konusunda oldukça deneyim sahibi oldu. Karaciğer naklini de hastanemiz de gerçekleştirecek."

Son dakika haberi! Kars'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Adana'ya getirildi
Son dakika haberi! Kars'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Adana'ya getirildi
Son dakika haberi! Kars'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Adana'ya getirildi

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Araştırma, Ambulans, Adana, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kars'ta rahatsızlanan çocuk ambulans uçakla Adana'ya getirildi - Son Dakika


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