Son dakika haberi: Kastamonu'da dolandırıcılık zanlısına işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da kendilerini dolandırdığını öne sürdükleri zanlıyı yakalayıp evde 3 gün işkence eden 2 kişi ile dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.U, iş bulma vaadiyle M.G.T. ve A.D'yi 8 bin lira dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan M.G.T. ve A.D, paralarını geri almak için zanlı A.U'yu evlerinde 3 gün alıkoydu ve bu sürede işkence yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine M.G.T'nin adresinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, hançer, kama, sustalı bıçak, beyzbol sopası ve 2 kelepçe ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi ile dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.