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Son dakika haberi: Kastamonu'da dolandırıcılık zanlısına işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kastamonu'da dolandırıcılık zanlısına işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı

20.01.2022 16:24
Son dakika haberi: Kastamonu'da dolandırıcılık zanlısına işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da kendilerini dolandırdığını öne sürdükleri zanlıyı yakalayıp evde 3 gün işkence eden 2 kişi ile dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.

Kastamonu'da kendilerini dolandırdığını öne sürdükleri zanlıyı yakalayıp evde 3 gün işkence eden 2 kişi ile dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.U, iş bulma vaadiyle M.G.T. ve A.D'yi 8 bin lira dolandırdı.

Dolandırıldığını anlayan M.G.T. ve A.D, paralarını geri almak için zanlı A.U'yu evlerinde 3 gün alıkoydu ve bu sürede işkence yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine M.G.T'nin adresinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, hançer, kama, sustalı bıçak, beyzbol sopası ve 2 kelepçe ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi ile dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.

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Dolandırıcılık, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kastamonu'da dolandırıcılık zanlısına işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kastamonu'da dolandırıcılık zanlısına işkence yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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