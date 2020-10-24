Son dakika haberi | Kastamonu'da orman yangını

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Tosya, Araç, Devrekani, Karadere ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Abana, Çatalzeytin ve Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına köylüler ve orman işçileri de destek veriyor. Bölgenin sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Son Dakika

Yurt dışından gelen kargolar için tedbirler sıkılaştırıldı: İlaç getirenlerin artık rapor ibraz etmesi gerekiyor

Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı

Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti

Eşini defalarca bıçaklayarak öldüren koca olay yerinde bekledi

Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı

Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi

İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek

Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor