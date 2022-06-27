Son dakika haberi: Kastamonu'da sel suları köprüyü böyle yıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kastamonu'da sel suları köprüyü böyle yıktı

27.06.2022 09:14
Son dakika haberi: Kastamonu'da sel suları köprüyü böyle yıktı

Son dakika haber: Kastamonu'da sel suları köprüyü böyle yıktı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı.

Kastamonu'da sel suları köprüyü böyle yıktı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları 2 köprüyü yıktı, bir mahallede ise evleri sel suları bastı.

AFAD'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'da dün başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini arttırdı.Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde yağan şiddetli yağışın dereleri taşması neticesinde 2 köprü yıkıldı.Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Dehşet veren anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.İlçede yer alan Musa Mahallesi'nde ise evleri sel suları bastığı öğrenildi.Öte yandan Kastamonu Valiliği koordinesinde bütün kamu kurumları yaşanan tüm olumsuzluklara karşı harekete geçti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kastamonu'da sel suları köprüyü böyle yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kastamonu'da sel suları köprüyü böyle yıktı - Son Dakika
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