Son dakika haberi: Kastamonu Valisi Çakır: "Şu ana kadar 60-70 hektarlık bir alan zarar gördü" - Son Dakika

Son dakika haberi: Kastamonu Valisi Çakır: "Şu ana kadar 60-70 hektarlık bir alan zarar gördü"

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde dün saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın halen devam ediyor.

Son dakika haberi: Kastamonu Valisi Çakır:

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyünde dün saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın halen devam ediyor. Vali Avni Çakır, gece boyunca devam eden yangının 60-70 hektarlık bir araziye zarar verdiğini söyledi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Derekaraağaç köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden alevler, Derekarağaç köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesine de sıçradı. Yangında 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak küle dönerken, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tedbir amaçlı 6 köy boşaltıldı.

Ormanlık alanda halen devam eden yangına 2 uçak, 9 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personeli ile müdahale ediliyor. UMKE ve AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 112 Acil Servis ekipleri de bölgede bekletiliyor.

"Şu ana kadar 60-70 hektarlık bir alan zarar gördü"

Yangının devam ettiği noktada Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Dün saat 15.00 sıralarında Taşköprü'ye bağlı Derekaraağaç köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ormanlık alanda yangın başladığını söyleyen Vali Avni Çakır, "Yangın, rüzgarın etkisiyle ve havalarında aşırı sıcak olmasıyla maalesef yayıldı ve hızla kontrol dışına çıktı. Yangın, 3 köy ve 3 bağlısı olmak üzere toplam 6 yerleşim yerini etkiledi. Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine jandarma ekiplerimizle birlikte biz, bu yerleşim yerlerini tedbir amaçlı boşaltmıştık. Şu an için herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Şu ana kadar boşalttığımız yerleşim alanından iki tane bağlı mahallede 4 ev ve 2 ahır şuan için yanmış durumda" dedi.

Gece boyunca ekiplerin yangın söndürme çalışmalarını devam ettirdiğine dikkat çeken Vali Çakır, "Gece boyunca ekiplerimiz yoğun bir şekilde yangına müdahale etti. Ama maalesef gece olması hasabiyle havadan söndürme çalışması yapılamadığından yangın yine yayılım gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren 2 uçak ve 9 helikopterimizle birlikte tekrar havadan yangın söndürme çalışmaları başladı. Havadan müdahale ile yangın nispeten kontrol altına alınır hale geldi. İnşallah öğle saatlerine kadar yangını kontrol altına almayı umuyoruz" diye konuştu.

Yangından etkilenen vatandaşlar için yeteri kadar çadır ve barınma alanları oluşturduklarını söyleyen Vali Çakır, "Yemek ihtiyaçları içinde Kızılay ekiplerimiz burada çadır kurdu. Şu an için yangın tam olarak kontrol altına alınamadı ama umuyoruz ki inşallah öğleye kadar yangını kontrol altına alacağız" şeklinde konuştu.

Yoğun sis ve duman olmasından dolayı tam olarak ne kadarlık bir alanın zarar gördüğünü tespit edemediklerini belirten Vali Çakır, fakat yangının ilk belirlemelere göre şu ana kadar 60-70 hektarlık bir alana yayıldığını ve buraların zarar gördüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

Öte yandan, AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlar için çadır kurarak yemek ikramında bulunuyor. - KASTAMONU

Nurullah Çakır, Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kastamonu Valisi Çakır: 'Şu ana kadar 60-70 hektarlık bir alan zarar gördü' - Son Dakika

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