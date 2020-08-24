Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,811661
|0,83
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,572821
|0,80
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228577
|0,76
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025911
|0,55
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049157
|0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,358281
|1,04
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,879850
|0,27
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040780
|0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030577
|1,52
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033409
|0,46
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,027831
|0,44
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|84,677166
|0,36
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,111803
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,300532
|0,14
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,607459
|0,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018560
|0,07
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,592383
|0,07
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,555246
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,855884
|0,08
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,132382
|0,08
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,024478
|0,07
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,093421
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,402745
|0,07