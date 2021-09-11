Son dakika... KAZAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ SAPARBEKULY'DEN YATIRIM DAVETİ - Son Dakika

KAZAKİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ilişkilerden bahseden Büyükelçi Saparbekuly, Sivaslı iş insanlarını Kazakistan'da yatırıma davet etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, temaslarda bulunmak için geldiği Sivas'ta Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Valilik makamında şeref defterinin imzalanmasının ardından Ayhan ve Saparbekuly birbirine çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarette iki ülke arasındaki yatırımlardan bahseden Büyükelçi Abzal Saparbekuly, "Türkiye yatırım noktasında tam istediğimiz gibi değil. Her sene basamak basamak yükseliyor. Türkiye şu anda Kazakistan'ın en büyük 14'üncü yatırımcısı ama son iki üç senedir ilk 10 yatırımcısından biri olarak istatistiğe geçiyor. Kazakistan'da sanayi yatırımları arasında ilk 4 ülkeden birisi. Bu durum bizi gururlandırıyor. Tabi Kazakistan gelen yatırımcılar için çeşitli teşvikler vermekte. Bunun sayesinde son zamanlarda Türk yatırımcıların Kazakistan'da açtığı ve açmakta olduğu projeler var. İnşallah Sivas'taki iş insanlarıyla da hem ticaret hem de yatırım iş birliğini ziyaretlerle başlatmış oluruz. Bizim çeşitli bölgelerden yatırımcılarımız var ama inşallah Sivas'tan da Kazakistan'da iş yapan yatırımcıları görmek isteriz. Özellikle demiryollarında iş birliği yapmamız çok büyük bir avantaj. Çünkü demiryolu hem daha doğa dostu bir ulaşım hem de daha ucuz" diye konuştu.

'DEMİRYOLU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANS'

Vali Salih Ayhan ise, "Bizim üretim kapasitemiz, ürettiğimiz ürünler Sivas dokusuna uygun ürünler. Ürünlerin o bölgede ciddi bir alıcı bulacağına ben inanıyorum. Demiryolu bizim için önemli bir şans. Biliyorsunuz taşımacılıkta lojistik önemli. Bunları düşündüğümüzde tarihsel geçmişimiz ve mazimiz var. İşte o maziyi daha da anlamlı hale getirmek için her alanda iş birliği yapacağız. Türkiye'nin ve Anadolu'nun kalbi olan bir yerin de Kazakistan Almatı ile bağlantı kurması hakikaten örnek de bir çalışma olacak" dedi.