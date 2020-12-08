Keşan ilçesinde, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Polis ve zabıta ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği denetime Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mutafa Helvacıoğlu ve Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de katıldı.

Sürücüler ve vatandaşlar tedbir konusunda bilgilendirildi.

Helvacıoğlu, denetimde yaptığı konuşmada, toplu taşıma araçlarında tüm kurallara uyulduğunu belirterek, sürücülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Keşan Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ertan Erkan da kooperatif olarak tüm kuralara uyduklarını söyledi.

Maske mesafe ve hijyen konusunda uyarıların yapıldığı denetimde, ticari araçlarda kış lastiği kontrolü de yapıldı.