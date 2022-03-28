Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika

HASAN'IN BABASI SEDAT AYDOĞAN: EKİPLERİN FAZLALAŞTIRILMASINI İSTİYORUM

Kırşehir'de 25 Mart'tan bu yana kayıp olan Hasan Aydoğan'ı (21) Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmaları yarın erken saatlerde yeniden başlayacak. Hasan babası Sedat Aydoğan, oğlunun bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Kırşehir'de katledilip Kızılırmak'a atılan Şeyma bulundu ama oğlum halen bulunmadı. Cumhurbaşkanım sizden yardım bekliyorum. Ekiplerin fazlalaştırılmasını istiyorum. Ciğerim yanıyor. Oğlum 2 gündür aranıyor. Dün ekip biraz fazlaydı. Bugün ekip biraz azaldı. Evladımı artık bulmak istiyorum. Evladımın yerini belirlemek ve toprağını atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'EKİPLER AZ OLDUĞU İÇİN YEĞENİMİ BULAMIYORUZ'Kayıp Hasan Aydoğan'ın teyzesi Serbest Özcan ise "Benim yeğenim kayıp. Biz çocuğumuza ulaşamadık. Bizim çocuğumuz kız arkadaşı ile birlikte gitti. Kendi araçlarının içindelermiş. İki tane cani gelmiş. Güvenlik görevlileri çocukları otomobilden indirmişler. 'Biz polisiz' diyerek çocukların eline ters kelepçe takarak, kendi araçlarına bindirmişler. Plakalarını gizleyerek, çocuklarımızı ırmak kenarına götürüp, işkence yapmışlar. Sayın Cumhurbaşkanım size seslenmek istiyorum. Yeğenim sağ mı, ölü mü? Bilmiyoruz. Ekipler az olduğu için yeğenimi bulamıyoruz. Destek istiyoruz. Ekipleri fazlalaştırın. Bizi yeğenimle kavuşturun" diye konuştu.'GÜVENLİK GÖREVLİSİNE GÜVENMEYECEĞİZ DE KİMLERE GÜVENECEĞİZ'

Tutuklanan 2 güvenlik görevlisinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Özcan, "Bizim ciğerimiz yandı. Başkalarının ciğeri yanmasın. Bu canilere idam istiyoruz. Çocuklara olmadık işkenceler yapmışlar. Yeğenimin kız arkadaşı 18, kendisi ise 21 yaşındaydı. Daha gençliklerinin baharındalardı. Kızılırmak'ta aramalar yapılıyor ama ekipler yetersiz. Biz güvenlik görevlisine güvenmeyeceğiz de kimlere güveneceğiz. Canlı ya da cansız çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olcay DÜZGÜN- Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR,