Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3)

28.03.2022 23:21
Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3)

Son dakika haberlerine göre HASAN'IN BABASI SEDAT AYDOĞAN: EKİPLERİN FAZLALAŞTIRILMASINI İSTİYORUMKırşehir'de 25 Mart'tan bu yana kayıp olan Hasan Aydoğan'ı (21) Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

HASAN'IN BABASI SEDAT AYDOĞAN: EKİPLERİN FAZLALAŞTIRILMASINI İSTİYORUM

Kırşehir'de 25 Mart'tan bu yana kayıp olan Hasan Aydoğan'ı (21) Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmaları yarın erken saatlerde yeniden başlayacak. Hasan babası Sedat Aydoğan, oğlunun bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Kırşehir'de katledilip Kızılırmak'a atılan Şeyma bulundu ama oğlum halen bulunmadı. Cumhurbaşkanım sizden yardım bekliyorum. Ekiplerin fazlalaştırılmasını istiyorum. Ciğerim yanıyor. Oğlum 2 gündür aranıyor. Dün ekip biraz fazlaydı. Bugün ekip biraz azaldı. Evladımı artık bulmak istiyorum. Evladımın yerini belirlemek ve toprağını atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'EKİPLER AZ OLDUĞU İÇİN YEĞENİMİ BULAMIYORUZ'Kayıp Hasan Aydoğan'ın teyzesi Serbest Özcan ise "Benim yeğenim kayıp. Biz çocuğumuza ulaşamadık. Bizim çocuğumuz kız arkadaşı ile birlikte gitti. Kendi araçlarının içindelermiş. İki tane cani gelmiş. Güvenlik görevlileri çocukları otomobilden indirmişler. 'Biz polisiz' diyerek çocukların eline ters kelepçe takarak, kendi araçlarına bindirmişler. Plakalarını gizleyerek, çocuklarımızı ırmak kenarına götürüp, işkence yapmışlar. Sayın Cumhurbaşkanım size seslenmek istiyorum. Yeğenim sağ mı, ölü mü? Bilmiyoruz. Ekipler az olduğu için yeğenimi bulamıyoruz. Destek istiyoruz. Ekipleri fazlalaştırın. Bizi yeğenimle kavuşturun" diye konuştu.'GÜVENLİK GÖREVLİSİNE GÜVENMEYECEĞİZ DE KİMLERE GÜVENECEĞİZ'

Tutuklanan 2 güvenlik görevlisinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Özcan, "Bizim ciğerimiz yandı. Başkalarının ciğeri yanmasın. Bu canilere idam istiyoruz. Çocuklara olmadık işkenceler yapmışlar. Yeğenimin kız arkadaşı 18, kendisi ise 21 yaşındaydı. Daha gençliklerinin baharındalardı. Kızılırmak'ta aramalar yapılıyor ama ekipler yetersiz. Biz güvenlik görevlisine güvenmeyeceğiz de kimlere güveneceğiz. Canlı ya da cansız çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olcay DÜZGÜN- Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR,


Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3)
Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3)
Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3)
YORUMLAR
500
Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3) Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3) Kayıp gençler soruşturmasında şüpheli 2 güvenlik görevlisi tutuklandı Kayıp gençler soruşturmasında şüpheli 2 güvenlik görevlisi tutuklandı

Hasan Aydoğan, Sedat Aydoğan, Kızılırmak, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika


Son Dakika
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
22:18 Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarında da artış bekleniyor
22:17 Galatasaray adaylıklarıyla ilgili Ünal Aysal'dan dikkat çeken açıklama geldi: Camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi
22:13 Yol verme kavgası yüzünden birbirine girdiler! D-100 karayolunu trafiğe kapattılar
22:07 Yıllar sonra olay ima! Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel Will Smith'i paylaştı: Herkes bir gün tokat atacak
22:04 Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:58 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi
21:36 Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiği iddia edildi! İletilen not Putin'i çıldırttı: Onları yok edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 23:34:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement