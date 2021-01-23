Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında jandarmaya yakalanmamak için tuvalete gizlenenlerin de aralarında olduğu kıraathanedeki 14 kişiye 97 bin 132 lira ceza yazıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor.
Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki kıraathanenin açık olduğunu, Kovid-19 tedbirleri ve kısıtlamanın ihlal edildiğini belirledi.
Jandarmayı fark ederek kıraathanenin tuvaletine saklanan 5 kişi yakalandı.
Kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kıraathane sahibinin de aralarında olduğu 14 kişiye 97 bin 132 lira ceza yazıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kısıtlamada jandarmaya yakalanmamak için kıraathanedeki tuvalete gizlenen kişilere para cezası kesildi - Son Dakika