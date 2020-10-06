Son dakika haberi... KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi hükümetten çekilme kararı aldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Halkın Partisi (HP) hükümetten çekilme kararı aldı.
Hükümetin küçük kanadı HP'nin Parti Meclisi (PM) bu akşam olağanüstü toplandı. PM'de yapılan oylamada 36'ya 5 oy ile HP'nin hükümetten çekilmesi kararı alındı. Partinin toplantısına HP'den ayrılarak bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:43 - Kaynak: DHA
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