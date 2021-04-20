KOCAELİ'DE 2 SOKAK KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika

KOCAELİ'DE 2 SOKAK KARANTİNAYA ALINDI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde korona testleri pozitif çıkan 25 kişi nedeniyle 2 sokak karantina altına alındı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde korona testleri pozitif çıkan 25 kişi nedeniyle 2 sokak karantina altına alındı. 150 kişinin temaslı olduğu öğrenildi. Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde bulunan Beşik Sokak'ta 10, Platin Sokak'ta 15 vatandaşın korona testinin pozitif çıkması üzerine Kartepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından dün iki sokakta 5 günlük karantina uygulanma kararı alındı. Pozitif olan vakalara temaslıların da 150 kişiyi geçmesi nedeniyle mahalle giriş çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Sokak sakinlerinin ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu ile belediye ekiplerince karşılanacak.

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