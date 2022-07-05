Polis ekipleri, incelemeleri sırasında 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin başından tek kurşunla vurulmuş olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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