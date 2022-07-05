Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

05.07.2022 13:21
Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Buse Sokak'ta yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, incelemeleri sırasında 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin başından tek kurşunla vurulmuş olduğunu tespit etti.

Ceset, otopsi için Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi Son dakika haber... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi Ziynet Sali, Karamürsel'in kurtuluş gününe coşku kattı Ziynet Sali, Karamürsel'in kurtuluş gününe coşku kattı
Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanan Erol Evcil'den savunma: Devleti dolandırma niyetim yoktur, sadece vergi borcum vardır
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:28:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kocaeli'de bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement