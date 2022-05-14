Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

14.05.2022 00:41

Kocaeli'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs'ta Gebze ve Kartepe'deki 3 operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda 60 gram metamfetamin, 8,4 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 19 fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 865 lira ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 6 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar M.Y, Ü.A, M.Ç, F.Y. ve C.Ö. tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

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Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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