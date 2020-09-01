Son dakika haberi: Komşular arasında taşlı sopalı kavga: 9 yaralı - Son Dakika

Komşular arasında taşlı sopalı kavga: 9 yaralı

EDİRNE - Edirne'de mahalle sakinlerinin silahlı ve sopalı kavgasında meydan adeta savaş alanına dönerken, 9 kişi yaralandı.

Edirne merkez Yeniimaret mahallesinde komşular arasından çıkan tartışmanın biranda kavga dönüştü. Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırırken ambulans ekipleri de yaralı şahısları kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Polis olay yeri inceleme ekibi tarafından kavganın yaşandığı yerde incelemeler yapıldı ve mermi kovanları ile fişekler toplandı.

Bir anda büyüyen ve 9 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.