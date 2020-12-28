Son dakika haberi | Konya'da tekel bayisindeki cinayetin sanıkları, istinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılanıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Konya'da tekel bayisindeki cinayetin sanıkları, istinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılanıyor

28.12.2020 17:05
Son dakika haberi | Konya'da tekel bayisindeki cinayetin sanıkları, istinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılanıyor, System.String[]

Son dakika haberler... Konya'da gittikleri tekel bayisinde av tüfeğiyle bir kişinin ölmesine, 4 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle biri 49 yıl 2 ay, diğeri 29 yıl 2 ay hapisle cezalandırılan sanıklar, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor.

Konya'da gittikleri tekel bayisinde av tüfeğiyle bir kişinin ölmesine, 4 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle biri 49 yıl 2 ay, diğeri 29 yıl 2 ay hapisle cezalandırılan sanıklar, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Toprakcı ve Gökhan Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı, sanıkların suçlarının sabit olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Fatih Toprakcı, savunmasında, alkol almaya gittiği tekel bayisinde, ölen Abdullah G. ve arkadaşlarının kendisine ortada bir neden yokken saldırdıklarını ve küfürler ettiklerini iddia etti.

Toprakçı, öldürme amacıyla hareket etmediğini savunarak, daha önce verdiği ifadeleri tekrarladı.

Sanık Gökhan Şahin de olay yerine ortamı sakinleştirmek için gittiğini öne sürdü.

Şahin, olay sırasında havaya ateş açtığını ancak kimseyi yaralamadığını dile getirdi.

Şahin'in avukatı da "Müvekkilimin silahından çıkan kurşunlarla kimsenin yaralanmadığı ortadadır. Müvekkilimin söz konusu suçla bir ilgisi yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Savunmaların ardından iddia makamının mütalaasını açıkladığı duruşmada, sanıkların her ikisinin de "kasten öldürme" suçundan birer kez müebbet hapisle, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4'er kez, 9 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesinde, 30 Nisan 2017'de, Abdülreşit Caddesi Karagöl Sokak'taki bir tekel bayisinde, iki grup arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Abdullah, Zekai, Ali Murat ve Mustafa G. av tüfeğiyle vurulmuş, Nail Ç, ise arbedede yaralanmıştı.

Abdullah G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheliler Fatih Toprakçı ve Gökhan Şahin hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Toprakcı'ya 49 yıl 2 ay, Şahin'e ise 29 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Gökhan Şahin, Konya, Fatih, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Konya'da tekel bayisindeki cinayetin sanıkları, istinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Ertuğrul'dan "Maskeler ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt: Yazın rahatlayacağız ama maskeleri çıkartmak için erken olabilir İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi CHP, rüşvetten tutuklanan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'a sahip çıktı Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu         
16:41
Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi Davutoğlu'ndan hükümete asgari ücret eleştirisi: Emekçilerimiz açlık sınırında bir ücrete mahkum edildi         
16:17
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı         
15:54
Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayıp ağır yaralayan kocaya müebbet hapis istemi Boşanma aşamasındaki eşini 16 kez bıçaklayıp ağır yaralayan kocaya müebbet hapis istemi         
15:52
Kısıtlamada vatandaşa yardıma giden muhtara ceza kesildi Kısıtlamada vatandaşa yardıma giden muhtara ceza kesildi         
15:33
Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşılarının tırlara yüklenme anı ilk kez görüntülendi         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı hakkındaki cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi         
13:34
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu         
12:35
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 17:09:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Konya'da tekel bayisindeki cinayetin sanıkları, istinafın bozma kararı üzerine yeniden yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei