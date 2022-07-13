Ağır yaralı olarak Güneysınır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Toptaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan T.Ö. ise Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Kızılöz Mahallesi'nde, 33 KR 341 ve 42 RA 208 plakalı araçlarla Göksu Şelalesi'nden gelen 8 kişi ile aynı istikamete giden plakası henüz belirlenemeyen başka bir araçtaki 3 kişi arasında, yol verme konusundan çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Konya'da yol verme kavgasında silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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