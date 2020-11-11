Son dakika haberi... Kosova'da görev yapan Türk askerlerinden eğitime destek - Son Dakika

Kosova'da 1999 yılından bu yana barış ve güvenliği sağlayan Türk askeri, ülke eğitimine destek çalışmaları çerçevesinde bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca "Krush e Vogl" İlköğretim Okulu Dershaneleri ve Kütüphanenin Yenilenmesi, Bilgisayar Dershanesi Yapımı Projesi" tamamlanarak okul yönetimine teslim edildi. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından medyaya dağıtılan bildiride, "Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitim öğretim ihtiyaçları doğrultusunda giriş katında bulunan 4 derslik için sıralar, masalar ve malzeme dolapları, üst katta bulunan kütüphane için dolaplar ve çalışma masaları, bilgisayar dershanesi için çalışma masalarıyla birlikte 8 adet bilgisayar, projeksiyon cihazı ve perdesi alınarak öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca tüm derslik ve kütüphanenin aydınlatma sistemleri, zemini ve elektrik sistemleri dahil bakım onarımları yapılarak fiziki şartları iyileştirilmiş, çatı katı bölümünde bulunan depo bölümü paneller ile ayrılarak öğrencilerimiz için hijyenik duruma getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Projenin bütünüyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edildiği kaydedilerek, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı olarak, Prizren'de eğitim alanında 40'ıncı projenin başarıyla tamamlandığı hatırlatıldı. Bildiride ayrıca, "Kosova ile yüzyıllardır var olan kardeşlik ilişkilerimizin daha da gelişmesi için bundan sonra da projelerimize devam etmekten mutluluk duyacağız" ifadesine de yer verildi. - PRİŞTİNE