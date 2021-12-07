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KÖY OKULLARINDA 5 ÇOCUK İÇİN ANA SINIFI AÇILABİLECEK - Son Dakika

KÖY OKULLARINDA 5 ÇOCUK İÇİN ANA SINIFI AÇILABİLECEK

07.12.2021 11:26
KÖY OKULLARINDA 5 ÇOCUK İÇİN ANA SINIFI AÇILABİLECEK

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına alan Milli Eğitim Bakanlığı, salgın sürecine ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin...

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına alan Milli Eğitim Bakanlığı, salgın sürecine ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Kovid-19 salgın sürecinde okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10'dan 5'e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması halinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek. Okul öncesinden özel eğitime, ilk ve ortaöğretimden yükseköğrenime kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, böylelikle toplumun her kesiminin tüm kademelerde eğitime erişiminin artırıldığını belirtti. 40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin ana sınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti: "Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni ana sınıfını açtık. Bu ana sınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubunda yaklaşık %78 olan okullaşma oranını, yaklaşık %84'e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni ana sınıfını hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir adım daha attık. Artık köylerde ana sınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için ana sınıfları açılabilecek. Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. "

KÖY OKULLARINDA 5 ÇOCUK İÇİN ANA SINIFI AÇILABİLECEK

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Okul, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum KÖY OKULLARINDA 5 ÇOCUK İÇİN ANA SINIFI AÇILABİLECEK - Son Dakika


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