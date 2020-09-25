Son dakika haberi | Kumluca'da polislerden birinci sınıf öğrencilerine hediye - Son Dakika

Son dakika haberi | Kumluca'da polislerden birinci sınıf öğrencilerine hediye

Son dakika haberine göre Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, birinci sınıf öğrencilerine hediyeler dağıttı.

Son dakika haberi | Kumluca'da polislerden birinci sınıf öğrencilerine hediye, System.String[]

Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, birinci sınıf öğrencilerine hediyeler dağıttı.

Polisler, Mavikent Durali Yazıcı İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikle birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul Müdürü Kani Akboğa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, okula yeni başlayan öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitim öğretimi kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere içinde eğitim araç ve gereçleri olan çanta ve üzerinde polis amblemi bulunan maske dağıtan polis memurları ise okula yeni başlayan çocuklara moral vermek istediklerini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Kumluca, toplum, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kumluca'da polislerden birinci sınıf öğrencilerine hediye - Son Dakika

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