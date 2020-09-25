Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, birinci sınıf öğrencilerine hediyeler dağıttı.

Polisler, Mavikent Durali Yazıcı İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikle birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul Müdürü Kani Akboğa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, okula yeni başlayan öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak eğitim öğretimi kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere içinde eğitim araç ve gereçleri olan çanta ve üzerinde polis amblemi bulunan maske dağıtan polis memurları ise okula yeni başlayan çocuklara moral vermek istediklerini bildirdi.