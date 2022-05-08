Son dakika haberi | 'Kuşum öldü' iddiasıyla veteriner kliniğine saldırıya tepki - Son Dakika
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Son dakika haberi | 'Kuşum öldü' iddiasıyla veteriner kliniğine saldırıya tepki

08.05.2022 17:15
Son dakika haberi | 'Kuşum öldü' iddiasıyla veteriner kliniğine saldırıya tepki

Son dakika haber: ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, muhabbet kuşunun öldüğünü iddia eden bir kadının, veteriner hekim kliniğine yaptığı saldırıyı kınayarak, "Bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına...

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, muhabbet kuşunun öldüğünü iddia eden bir kadının, veteriner hekim kliniğine yaptığı saldırıyı kınayarak, "Bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz" dedi.

Olay, dün Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Veteriner Hekim İsa İpek'e ait klinikte meydana geldi. İddiaya göre, kliniğe gelen ve ismi açıklanmayan 25 yaşlarında bir kadın, muhabbet kuşunun yumurtlama sorunu olduğunu söyleyerek yardım istedi. Yapılan tedavinin ardından kuşunu teslim alan kadın, bir süre sonra muayenehaneye tekrar gelerek hayvanın öldüğünü söyleyip iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdı. Saldırı sonrası kadın uzaklaşırken, yaşadığı olayın şokunu atlatan İsa İpek, polise başvurarak şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Benzer durumlarla daha önce de karşılaştığını söyleyen İpek, "Kadın olduğu için müdahale edemedim. 'Bugün camını indirdim, yarın seni öldüreceğim' dedi. İnsanların ve hayvanların sağlığını koruyan bir meslek icra ediyoruz. Mesleğimize yönelik saldırılarda karşı cezalar caydırıcı değil maalesef. Bu da  çalışma azmimizi kırıyor. Korkarım daha çok şiddete maruz kalacağız" dedi.'YASA KAPSAMINA ALINMAMIZ ZARURİDİR'

Bazı meslektaşlarıyla olay yerine gelen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de son zamanlarda veteriner kliniklerine yapılan saldırıların bir örneğini yaşadıklarını söyledi. Yozgat Sorgun'da, 25 Nisan günü bıçaklı kavgada Veteriner Hekim Volkan Lale'nin hayatını kaybettiğini anımsatan Köse, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında olduğu sürece bu gibi hadiselerin artarak devam edeceğini söyledi. Köse, "Yarın yeni güne yeni ümitlerle uyanmak istiyor, herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet yasası kapsamı için göreve çağırıyoruz. Bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz" diye konuştu.


Son dakika haberi | 'Kuşum öldü' iddiasıyla veteriner kliniğine saldırıya tepki
Son dakika haberi | 'Kuşum öldü' iddiasıyla veteriner kliniğine saldırıya tepki
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Son dakika haber! Kuşu öldü, veteriner hekime saldırdı Son dakika haber! Kuşu öldü, veteriner hekime saldırdı

Veteriner, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Kuşum öldü' iddiasıyla veteriner kliniğine saldırıya tepki - Son Dakika


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