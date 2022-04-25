DİYARBAKIR'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Cüneyt Yaruk'un (31) yakınlarının, devlet hastanesine gelerek sağlık çalışanlarına saldırmasıyla ilgili, Memur-Sen Diyarbakır İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, "Buna rağmen sağlık çalışanlarımız bunlara aldırış etmeden canla başla görevlerini en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor ve etmeye de devam edecekler" dedi.

Lice ilçesinde, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren Cüneyt Yaruk'un yakınları, Halis Toprak Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını alarak ateş etti. Tabancadan çıkan mermi duvarı delerken, sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı. Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, polisin silahını alan kişi gözaltına alındı. Cüneyt Yaruk'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiş olarak Diyarbakır Lice Devlet Hastanesi'ne getirilen bir vatandaşımızın yakınları maalesef şiddete başvurmuştur. 1 kişi, yere yatırıldığı esnada polis memurunun silahını alarak 1 el ateş açmış, kurşun duvara isabet etmiştir. Şahıs emniyet güçlerince gözaltına alınmış, hastanemizde güvenlik önlemleri artırılmıştır. Lice'deki sağlıkta şiddet olayında yaralanan olmamışsa da olmuş gibi etkilendik. Suça eğilimli olanlara hatırlatıyorum: Bir şiddet olayının failine, geçen ay 8 yıl 5 ay hapis cezası verildi" ifadelerine yer verdi.