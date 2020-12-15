Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Vaivars'ın, yöresel kıyafetler giyinen eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA