Son dakika haber | Adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları taş yağmuruna tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları taş yağmuruna tutuldu

24.06.2022 18:01

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya'nın katil zanlılarının adliyeye sevki sırasında olay çıktı.

Malatya'da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya'nın katil zanlılarının adliyeye sevki sırasında olay çıktı. Yaklaşık 50 kişilik grubun taşlı saldırısına uğrayan gözaltındaki 8 kişi güçlükle adliyeye alındı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda, planlı bir görüşme sonrasında kaldırımda yürürken park halindeki bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu baş kısmına isabet alan Ekrem Kaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen M.Y., E.Ç., H.S., H.A. olay yerinde 2 adet silahla yakalanarak gözaltına alınırken, M.Y.A. ise polisi arayarak teslim oldu.

Ekrem Kaya'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler tetiği çektiği öne sürülen S.V. ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli burada bekleyen Ekrem Kaya'nın yakınları tarafından taş yağmuruna tutuldu. Yaklaşık 50 kişilik gruba biber gazı ile müdahale eden ekipler zaman zaman ise havaya ateş açtı. Cinayet zanlıları güçlükle adliye içerisine alınırken, bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Adliyeyi abluka altına alan polis ekipleri dron ile de çevrede denetim yaptı. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in de adliyeye gelerek takip ettiği olayda Ekrem Kaya'nın yakınlarından birçok kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin adliye çevresindeki bekleyişi ise sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Bursa'da adliyeye sevk edilen silah kaçakçıları tutuklandı Son dakika haberi: Bursa'da adliyeye sevk edilen silah kaçakçıları tutuklandı Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları taş yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 18:27:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları taş yağmuruna tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement