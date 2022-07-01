Son dakika haberi: Malatya polisi kuş uçurtmuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Malatya polisi kuş uçurtmuyor

01.07.2022 00:24
Son dakika haberi: Malatya polisi kuş uçurtmuyor

Son dakika haber... Malatya'da polis tarafından düzenlenen genel asayiş uygulamasında aranması bulunan 14 kişi yakalanırken, 200'e yakın şahsa GBT kontrolü yapıldı.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen genel asayiş uygulamasında aranması bulunan 14 kişi yakalanırken, 200'e yakın şahsa GBT kontrolü yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kent genelinde denetimler yapıldı. Gün boyu belirli aralıklarla gerçekleştirilen geniş katılımlı denetimlerde 200'e yakın şahsa GBT kontrolü yapıldı.

Eğlence merkezleri ile araçlarda da arama yapan ekipler aranması bulunan 14 şahsı yakalayarak gözaltına alırken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yaptığı uygulamadan memnun olduklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Son dakika haber: Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Malatya Çevre Platformu'ndan Erzincan İliç'teki Maden İşletmesine Protesto Malatya Çevre Platformu'ndan Erzincan İliç'teki Maden İşletmesine Protesto
Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Malatya polisi kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 00:30:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Malatya polisi kuş uçurtmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement