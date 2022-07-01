Eğlence merkezleri ile araçlarda da arama yapan ekipler aranması bulunan 14 şahsı yakalayarak gözaltına alırken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yaptığı uygulamadan memnun olduklarını belirterek polis ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Malatya polisi kuş uçurtmuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.