Son dakika haberi | Mali'de askeri cunta, geçiş süreci için görüşmelere başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Mali'de askeri cunta, geçiş süreci için görüşmelere başladı

Son dakika haberine göre Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), sivil ve siyasi geçiş sürecinin yol haritasını görüşmek için toplumun farklı unsurlarıyla bir araya geldi.

Son dakika haberi | Mali'de askeri cunta, geçiş süreci için görüşmelere başladı, System.String[]

Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), sivil ve siyasi geçiş sürecinin yol haritasını görüşmek için toplumun farklı unsurlarıyla bir araya geldi.

Başkent Bamako'da bugün başlayan ve CNSP lideri Assimi Goita önderliğinde 2 gün sürecek görüşmelerde, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, muhalefet platformu M5 RFP ve basın örgütleriyle, sivil ve siyasi geçiş sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Geçiş sürecinin unsurları ve süresi, 2 günlük görüşmelerin en önemli konu başlığı olarak öne çıkıyor.

Görüşmeler, Bamako'nun yanı sıra bölge başkentlerinde de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

ECOWAS baskısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Mali'ye yaptırımları ancak sivil ve siyasi geçiş süreciyle kaldıracağını duyurması, cunta üzerindeki baskıyı da artırdı.

Darbe sonrası bölgeye giden ECOWAS heyetinin yaptığı görüşmelerde, cuntanın 3 yıllık bir geçiş süreci teklif ettiği ortaya çıkmıştı.

ECOWAS ise sivil bir cumhurbaşkanı ve başbakanın yöneteceği geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması ve akabinde seçimlere gidilmesi konusunda ısrarını sürdürüyor.

Muhalefet platformu cuntayı desteklemişti

Devrik Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için mayıstan bu yana eylemler düzenleyen M5 RFP, 18 Ağustos'taki darbeyle ilgilerinin olmadığını söylemiş ancak memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

M5 RFP, verdikleri mücadelenin asker tarafından tamamlandığı görüşünü savunarak darbeden 3 gün sonra destekçilerine ve cuntaya teşekkür için Bamako'da büyük bir gösteri düzenlemişti.

Cunta da Keita'nın devlet televizyonundan istifasını duyurmasının ardından sivil ve siyasi geçiş sözü vermişti.

- "Kimseye açık çek yok"

Muhalefet platformunun bu desteği, askerin 3 yıl yönetimde kalma isteği ve CNSP lideri Assimi Goita'nın cunta tarafından "cumhurbaşkanı" ilan edilmesiyle kısmen sorgulanmaya başlanmıştı.

CNSP'nin 29-30 Ağustos'ta siyasi partilerle görüşeceğini duyurması ancak içinde sivil toplum örgütleri de dahil farklı unsurlar barındıran ve siyasi parti sıfatı taşımayan M5 RFP'i görüşmeye davet etmemesi de ipleri daha da germişti.

CNSP, M5 RFP'den gelen tepkiler üzerine toplantıyı iptal ederek muhalefet platformuyla özel olarak görüşmüştü.

Görüşme öncesi M5 RFP liderlerinden kanaat önderi İmam Mahmud Diko "ülkenin yönetimi için kimseye açık çek vermeyecekleri" uyarısında bulunmuş, platformun öne çıkan bir diğer ismi Issa Kaou Djim de "devrimin askerler tarafından ellerinden alınamayacağını" ifade etmişti.

ECOWAS 7 Eylül'de tekrar görüşecek

Mali özel gündemiyle 28 Ağustos'ta toplanan ECOWAS, seçimlerin en geç 12 ay için yapılmasına karar vermişti.

ECOWAS kararında, geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ve başbakanının sivil olması şartı koşulmuş ve cumhurbaşkanının üstünde hiçbir askeri yapının bulunmaması gerektiği kaydedilmişti.

Yaptırımların da hızlı bir geçiş sürecinin sağlanmasıyla kademeli olarak kaldırılacağı belirtilmişti.

Birlik, Mali'ye ilişkin durumu, 7 Eylül'de Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenecek 57. olağan zirvesinde tekrar görüşecek.

ECOWAS, darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarının Mali'ye kapatıldığını, ticari ve ekonomik faaliyetlerin de durdurulduğunu açıklamıştı.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mali'de askeri cunta, geçiş süreci için görüşmelere başladı - Son Dakika

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