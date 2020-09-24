Maltepe'de evinin önünde oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Maltepe'de evinin önünde oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı

Maltepe'de evinin önünde oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı Maltepe Fındıklı'da bir grup şahıs otomobil ile gelip evinin önünde oturan kişiye kurşun yağdırdı.

Maltepe'de evinin önünde oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı

İSTANBUL - Maltepe Fındıklı'da bir grup şahıs otomobil ile gelip evinin önünde oturan kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. Polis ekipleri cadde üzerinde ise didik didik boş kovan aradı

Olay saat 03.00 sıralarında Fındıklı Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina önünde oturan Veysi T.'ye otomobil ile gelen bir grup şahıs ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Veysi T. bacağından yaralandı. Şahıslar daha sonra arabadan inerek binanın kapısını kırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Veysi T.'yi hastaneye kaldırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaparak geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri polis ekipleri ile birlikte cadde üzerinde didik didik boş kovan aradı.

Silah sesine uyanıp dışarı çıkan Mustafa Yılmaz, "Uyuyordum silah seslerine uyandım. Dışarıda bağrışmalar vardı. Daha sonra yerde ayağından vurulan birini gördüm. Sonrasında beyaz bir araç kaçtı. Polis ekipleri geldi. Binanın camları falan kırılmıştı" diye konuştu

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de evinin önünde oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı

Fındıklı, Otomobil, Maltepe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 05:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de evinin önünde oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım
Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in Bakan Soylu, Cübbeli Ahmet'in "Selefi dernekleri silahlanıyor" iddiasıyla ilgili konuştu: Bildiklerini anlatacak         
00:20
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı         
21:01
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi         
18:49
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım         
14:08
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım         
12:00
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel         
09:47
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor Kum zambaklarını koparanlara 73 bin TL ceza kesiliyor         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 05:50:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de evinin önünde oturan şahıs silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei