Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Salihli'den Ahmetli ilçesi yönüne giden S.K. idaresindeki 35 GC 9348 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Doğan'a (35) çarptı.
Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Manisa'da otomobilin çarptığı kişi öldü - Son Dakika