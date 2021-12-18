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Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada

18.12.2021 12:08
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada

Gelen son dakika haberine göre MARDİN'nin Artuklu ilçesinde Suriye uyruklu İbrahim Halil Amşe'nin (35) kendisine ait kuyumcu dükkanında öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MARDİN'nin Artuklu ilçesinde Suriye uyruklu İbrahim Halil Amşe'nin (35) kendisine ait kuyumcu dükkanında öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, siyah çarşaflı şüphelinin dükkanın önünden ateş açıp kaçtığı görüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kuyumcu dükkanı işleten İbrahim Halil Amşe, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Amşe yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Amşe, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amşe'nin 8 yıldır Türkiye'de olduğu belirtildi.

ÖNCE SOYGUN GİRİŞİMİ SANILDIÖnce soygun girişimi sanılan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, dükkanda yapılan kontrollerde altın çalınmadığını tespit etti. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Katil zanlısının, kameralardan birinin görüş açısına girdiği belirlendi.SALDIRGAN ÇARŞAF GİYMİŞGörüntülerde, saldırganın siyah çarşaf giydiği, dükkanın önüne gelip ateş açarak kaçtığı saptandı.

Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, olayın husumet nedeniyle kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Amşe'nin husumetli olduğu kişileri araştıran polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada
Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada

Artuklu, Kuyumcu, Suriye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mardin'deki kuyumcu cinayeti kamerada - Son Dakika


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