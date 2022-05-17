MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

17.05.2022 11:29

AVCILAR'da merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe veren kişi, itfaiyeyi alarma geçirirken apartman sakinlerine de korku dolu dakikalar yaşattı.

AVCILAR'da merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe veren kişi, itfaiyeyi alarma geçirirken apartman sakinlerine de korku dolu dakikalar yaşattı.

Denizköşkler Mahallesi'nde anne ve babası ile aynı binada oturan Eyüpcan A., iddiaya göre ailesinin evi kiraya vererek buradan ayrılmasının ardından merdiven boşluğunda kalmaya başladı. Eyüpcan A. geçen cumartesi günü mesken tuttuğu merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe verdi. Eyüpcan A. olayın ardından kayıplara karışırken, apartmanda yaşayanlar korku ve panikle sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müzdahale ederek söndürdü. Apartman sakinleri Avcılar Polis Merkezi'ne giderek Eyüpcan A.'dan şikayetçi oldu.

Şikayetçilerden Saliha İşleyen, Herkesi tehdit ediyor. Benim burada evim var. Bana kimse karışamaz diyerek, binayı ateşe vereceğini söylüyor. Zaman zaman buraya başkalarını da getiriyor dedi. Başka bir apartman sakini ise, kaçan şüphelinin madde bağımlısı olduğunu iddia etti.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ
MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERDİVEN BOŞLUĞUNDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ; APARTMANDAKİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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