MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi vazgeçilmez bir unsur olarak ifade etmesi yalnızca akıl tutulması ile ifade edilemez" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi vazgeçilmez bir unsur olarak ifade etmesi yalnızca akıl tutulması ile ifade edilemez"

-"Terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını söylemesi de dil sürçmesi değildir"

-"CHP Genel Başkanı HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır. Bu pespayelik onun alnına kazınmıştır. Bunlar PKK'yı devlet kademesine taşıyacak kadar bu millete uzaklaşmıştır"

-"Teröristle işbirliği yapanlar Cumhur İttifakı'nı mafya ile işbirliği yapmakla suçluyor. Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek. ya mezar edilecek"

-"Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.