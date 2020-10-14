Son dakika haberi! Milletvekili Arslan'dan engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış ilçesinde yaşayan bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Sarıkamış Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Fikret Yorgun, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan'a akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu.

Durumu öğrenen Milletvekili Arslan'da, Yorgun'a akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Yorgun'u ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Fikret Yorgun, Milletvekili Aslan ile görüntülü görüşerek hediyesi için teşekkür etti.

Milletvekili Arslan da yeni akülü aracının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Akülü arabanı iyi günlerde kullanmanı temenni ediyorum. Dua ediyor, dua bekliyorum. Kaymakam beye ve arkadaşlarımıza bu ihtiyacın karşılanmasına aracılık ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.