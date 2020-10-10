Son dakika haberi... Milletvekili Çalık Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı fabrikaları ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde ayakkabı fabrikasını ziyaret etti.

Hem ihracat hem de iç piyasa için kaliteli ve uygun fiyatlı ayakkabıların artık Malatya'da üretildiğini ve şehrin yılda 600 bin çift ayakkabı üretimiyle bölgenin ayakkabı üssü olma yolunda ilerlediğini kaydeden Çalık, Türkiye'de 2019'da 278 milyon çift ayakkabı ihracatının gerçekleştirildiğini ve bundan da 933 milyon dolar gelir elde edildiğini ifade etti.

Öte yandan Öznur Çalık, Organize Sanayi Bölgesi'nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle kurulan ve Dogˆu Anadolu Bo¨lgesi'nde tek olduğu belirtilen s¸oklanmıs¸ ve dondurulmus¸ meyve is¸leyip ic¸ ve dıs¸ pazara sunan bir fabrikayı da ziyaret etti.

Malatya'da son 9 yılda 426 girişimcinin doğdukları bölgelerde TKDK desteğiyle 150 milyon lirası hibe 300 milyon liralık yatırım yaptığını ve 3 bin kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Çalık, TKDK'nin önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiğini kaydetti.