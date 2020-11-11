Son dakika haberi! Milli Ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Kulp'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Geleceğe Nefes fidan dikimi etkinliği yapıldı.

15 Temmuz Hatıra Ormanında düzenlenen etkinlikte Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, daha yeşil bir Türkiye ve Kulp için, Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Gözlet, daha yeşil ve güzel bir Kulp için 8 bin metrekare alana 1000 fidan diktiklerini belirterek, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde oluşturulan alanlara kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar tarafından fidan dikiminin devam edeceğini belirtti.

Kulp Orman İşletme Şefi Mazlum Akdemir de gelecek nesillere yeşil bir memleket bırakmak istediklerini aktardı.

Gözlet ve beraberindekiler daha sonra fidan dikti, dikilen fidanlara can suyu verdi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yılık, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cihan Güreş, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.