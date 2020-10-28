Son dakika haberi... Moskova'da güzellik ve kozmetik fuarı - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Crocus Expo" da Intercharm 2020 Professional güzellik ve kozmetik ürünler fuarı, koronavirüs önlemleri altında açıldı. Fuarda saç bakımından, vücut ve yüz bakımına kadar her alanda ürünler tanıtıldı, satışı yapıldı. Kovid-19 salgının devam ettiği Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı 16 bin 202 artarak 1 milyon 563 bin 976'ya ulaştı. Rusya'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğu devreye girdi.