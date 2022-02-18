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Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi - Son Dakika

Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi

18.02.2022 18:03
Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 82 kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 82 kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçlerinde Kongo, Somali, Mali, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Orta Afrika, Senegal, Geni, Kamerun ve Çad ülkesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motorları sökülerek Türk karasularına geri itildi.

Sabah saatlerinde 2 lastik bot içinde 60 düzensiz göçmen kurtarılırken, gece saatlerinde yine lastik bot içinde 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/ İHA)

Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Motorları sökülen lastik bot içinde 82 göçmen ölüme itildi - Son Dakika


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