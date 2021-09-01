Son dakika haber: Motosikletli gencin feci ölümü - Son Dakika

Motosikletli gencin feci ölümü

-Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü kafasını bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 29 yaşındaki sürücü kafasını bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi D650 karayolu Tepekum Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Erenler istikametine seyir halinde O.D. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü kafasını bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan O.K. ise yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelenmesinden sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.