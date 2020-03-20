Son dakika haberi: Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı... Dikkat çeken detay! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Son dakika haberi: Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı... Dikkat çeken detay! - Son Dakika Magazin

Son dakika haberi: Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı... Dikkat çeken detay!

6 saat önce

Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi.

Son dakika haberi: Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı... Dikkat çeken detay!, System.String[]

Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi... Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06,30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


EŞİNE KAVUŞTU


Yedi yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur'un cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenaze töreninde "Yakın mesafe durmayın" uyarısı yapıldı.


Muhterem Nur'un naaşı Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda bulunan eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi.

Devlet Hastanesi, Müslüm Gürses, Muhterem Nur, Sabah, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:37 

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