Bilmez, daha sonra Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Kaymakam Vekili Adem Can, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile butona basarak inşaatın temeline beton döktü.

Bilmez, inşaatın gelecek yıl bitirilip teslim edilmesi için yüklenici firma yetkilisinden çalışmaların hızlandırılmasını isteyerek, emniyet camiasına hayırlı olmasını diledi.

Vali Bilmez'i Muradiye Kaymakamlığına vekaleten bakan Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve ilçe protokolü karşıladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez , Muradiye ilçesinde yapılacak polis lojmanlarının temel atma törenine katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 17:09

Kaynak: AA

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