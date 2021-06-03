Son dakika haberi: Müzik camiasının acı kaybı! Hasan Saltık hayatını kaybetti

Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim." notunu düştü.

SANAT CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Usta isim Hasan Saltık'ın vefat haberini alan sanatçı dostları, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Sabahat Akkiraz: Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm

Ferhat Tunç: Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun

Şevval Sam: En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum.

Haluk Levent: Abimiz... Daha çok işimiz vardı Hasan abi : ( #hasansaltık

İlkay Akkaya: Devrin daim olsun kardeşim, güzel şeyler sundun hayata ve tez olsun devrin çok şey öğrendin hayattan. #HasanSaltık

Derya Bengi: RIP #HasanSaltık tam bir serseri, hakiki bir kahramandı. Anadolu müziğine katkısı konservatuarlardan ve TRT'den daha değerli, daha muteber, daha kalıcıdır.

HASAN SALTIK KİMDİR?

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.