Son dakika haberi: New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,34 azalışla 27.772,76 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,40 kayıpla 3.360,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 azalışla 11.154,60 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri durdurma talimatı vermesi etkili oldu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirterek, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların taleplerini reddettiğini kaydeden Trump, "Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise bugün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu yineledi.

Ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Powell, "Aşırı teşvikin riskleri şimdilik daha az gibi görünüyor. Politika eylemleri nihayetinde gerekenden daha fazla olsa bile boşa gitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 artarak, 67,1 milyar dolara yükseldi ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.